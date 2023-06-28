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Spor

3'üncü İsmail Kartal dönemi başlıyor

Fenerbahçe'de 3'üncü İsmail Kartal dönemi başlıyor. Sarı lacivertliler teknik direktörlük konusunda tecrübeli isimle anlaşma sağladı.

AKŞAM 28 Haziran 2023 Çarşamba 10:14 - Güncelleme:
3'üncü İsmail Kartal dönemi başlıyor
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Fenerbahçe teknik direktör sorununu yine İsmail Kartal ile çözdü. Tecrübeli teknik direktörün hac ibadetini erken tamamlayıp, İstanbul'a dönmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör konusundaki belirsizlik sona erdi ve İsmail Kartal'la anlaşma sağlandı. Sarı-Lacivertli kulübün de Kartal'ı kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. Hac ibadeti için Suudi Arabistan'da bulunan ve dönüş tarihi normalde 4 Temmuz olan 62 yaşındaki çalıştırıcı, bu tarihi erkene çekiyor. Sarı-Lacivertli kulüp, gerekli prosedür işlemlerini tamamlamak adına çalışmalara başladı.

ANLAŞMA SÜRESİ 1 YIL

Başarılı teknik adamın hac ibadeti için vekaletini birine vererek İstanbul'a dönmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor. Anlaşmanın 1 yıllık olması bekleniyor. İsmail Kartal, yardımcıları konusunda da çalışmalara başladı. Kartal, gidecek ve gelecek isimleri belirlemek için Başkan Ali Koç ile bir araya gelip detayları konuşacak.

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