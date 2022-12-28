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Spor

4-0'lık galibiyetin gizli kahramanı! ''Bright Osayi-Samuel olağanüstüydü''

Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 4-0 yendiği maçtaki başarılı oyunuyla ülkesi Nijerya'da da ses getirdi. Bright Osayi-Samuel'in performansı için 'Savunmada olağanüstüydü' yorumu yapıldı.

Star Gazetesi28 Aralık 2022 Çarşamba 10:03 - Güncelleme:
4-0'lık galibiyetin gizli kahramanı! ''Bright Osayi-Samuel olağanüstüydü''
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Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor'u 4-0 yendiği maçta, Bright Osayi-Samuel gösterdiği başarılı performansla takdir topladı.

"BRIGHT OSAYI SAMUEL'DEN USTACA PERFORMANS"

Osayi-Samuel'in form durumu ülkesi Nijerya'da da ses getirdi. 24 yaşındaki futbolcunun Hatayspor maçındaki oyunu için "Ustaca" ifadesi kullanılırken, "Osayi-Samuel, Fenerbahçe'nin Hatayspor'a karşı farklı galibiyet almasına yardım etti" yorumu yapıldı.

"SAVUNMADA OLAĞANÜSTÜYDÜ"

Haberde, Nijeryalı sağ bekin muhteşem bir performans sergilediği belirtilirken "Bright Osayi-Samuel, savunmada olağanüstüydü" denildi.

OSAYI-SAMUEL'İN İSTATİSTİKLERİ

Maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Samuel, 69 kez topla buluştu, savunmada 2 kez pas arası yaptı. Hücumda 2 şut pası yapan Nijeryalı, 1 kez de başarılı top sürmeye imza attı.

Star Gazetesi

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