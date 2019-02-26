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4 bin taraftarla şampiyonluğa

Lider Başakşehir, maç başı yaklaşık 4 bin seyirciye oynamasına karşın en yakın rakibi Galatasaray’ın 6 puan önünde son 11 haftaya girdi. Avcı’nın öğrencileri ilk şampiyonluk için engelleri bir bir aşıyor.

  • StarSpor
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Süper Lig’de 23. hafta tamamlanırken, en yakın rakibi Galatasaray’ın 6 puan önünde liderlik koltuğunda olan Medipol Başakşehir’in arkasında çok büyük taraftar desteği olmadan yoluna devam etmesi dikkat çekiyor. Deplasman karşılaşmalarına neredeyse sıfır seyirci ile giden Boz Baykuşlar, sezonun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda 8 maç oynadı. Bu maçları toplam 30 bin 518 (ortalama 3 bin 815) kişi izledi. İkinci devre son Bursa karşılaşması hariç 10 maçta toplam seyirci miktarı 38 bin 990 (ortalama 3 bin 890) oldu. Buna rağmen Abdullah Avcı yönetimindeki Başakşehir yaklaşık 4 bin ortalama ile 4 Büyükler’in önünde şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerliyor.

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