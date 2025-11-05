4 büyükler TFF'ye 4. formalarını bildirdi

<p>Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, 2025-2026 sezonunda kullanacakları dördüncü formalarını Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen bildirdi.</p><p><b>İşte o formalar; </b></p><img class='rich-text-photo' src='https://imgs.stargazete.com/imgsdisk/2025/11/05/f1-051120257ee59689.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgs.stargazete.com/imgsdisk/2025/11/05/b1-0511202566e89433.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgs.stargazete.com/imgsdisk/2025/11/05/g1-0511202546088bcf.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgs.stargazete.com/imgsdisk/2025/11/05/t1-0511202507fb74a0.jpg'/>