Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda 10+4 kuralının uygulanacağını geçtiğimiz günlerde kulüplere gönderdiği yazıyla resmi olarak duyurdu. Yani önümüzdeki sezon kadroda en fazla 14 yabancı yer alabilecek ancak bunların dördü 23 yaşından küçük olmak durumunda... G.Saray başta olmak üzere bazı kulüpler bu kararın 12+2 olarak değiştirilmesi için TFF'ye baskı yapmaya devam ediyor. TFF cephesi ise bu konuda kesinlikle taviz vermiyor. 4 büyüklerin mevcut yabancı sayılarına bakıldığında, yönetimlerin radikal kararlar almak zorunda kalacağı net bir şekilde anlaşılıyor.

EN ÇOK YABANCI FENERBAHÇE'DE

F.Bahçe'nin kadrosunda 20 yabancı oyuncu bulunuyor. Sarı-Lacivertliler, bu sayıyla ligin en kalabalık yabancı filosuna sahip. +4 kriterine uyan 6 oyuncusu (Archie Brown, Dorgeles Nene, Sidiki Cherif, Abdou Iziz Fall, Omar Fayed, Ognjen Mimovic) olduğu için genç kontenjanında sorun yaşamıyor. Ancak asıl kriz 23 yaş üstünde baş gösteriyor. Mevcut kadroda 23 yaş üstü tam 14 oyuncu var ve kural gereği bu sayının 10'a düşürülmesi gerekiyor. Geçtiğimiz sezon büyük bir hayalk kırıklığı yaşatan Brezilyalı file bekçisi Ederson ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Kanarya'nın deneyimli file bekçisine yıllık 11 milyon euro garanti ücret vermesi hesapları karıştırıyor. Ederson ile Suudi Arabistan ekipleri yakından ilgeleniyor.

KADRO YAPISI YENİ KURALA TERS

G.Saray'ın elinde 15 yabancı var ancak kadro mühendisliği yeni kurala tamamen ters düşüyor. Sarı-kırmızılılarda 23 yaş ve altında sadece Elias Jelert (22) ve Renato Nhaga (19) bulunuyor. Buna karşın 23 yaş üstü oyuncu sayısı tam 13. Kontenjana uyulması için tecrübeli isimlerden en az 3 oyuncuyla yolların ayrılması şart... Üstelik planlanan 14 kişilik kadroyu tamamlamak adına, +4 kontenjanını dolduracak 2 tane daha 23 yaş altı yabancı transfer etmek zorundalar...

+4'E ELAN RİCARDO UYUYOR

Beşiktaş, kurala en hazırlıksız yakalanan takım konumunda. 15 yabancısı olan siyah-beyazlılarda +4 kriterini karşılayan tek isim 22 yaşındaki Elan Ricardo. Yaş sınırını aşan kalan 14 oyuncunun 4'üyle yolların ayrılması gerekiyor... Siyah-Beyazlılar, kadroyu 14'e tamamlamak için de transfer döneminde en az 3 genç yabancı bulmak amacıyla dünyayı tarayacak. Öte yandan kadroda bulunan ErnestMuçi'nin Trabzonspor'a gitme ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

TRABZON EN RAHAT DURUMDA

Trabzonspor, 16 yabancıyla yeni kurala yakalandı. Ancak bordo-mavililerin avantajı, kadrosunda +4 kuralına uyan tam 6 oyuncu barındırması (Nwaiwu, Oulai, Felipe Augusto, Lovik, Wagner Pina, Olaigbe). Fırtına, yaş sınırını aşan hiçbir oyuncuyu göndermeden, elindeki 6 gençten 2'sini kiralayarak ya da satarak 14 yabancı sınırına (10 yaşlı + 4 genç) doğrudan adapte olabiliyor. Ancak Karadeniz ekibi, şampiyonluk hedefi doğrultusunda bazı oyuncular için gelen ciddi teklifleri de değerlendirebilir.