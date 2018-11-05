4 büyüklerden Ampute Milli Takımı'na tebrik

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüpleri, dünya ikincisi olan Ampute Milli Futbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ampute Milli Futbol Takımımız, Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ikinci oldu. Teşekkürler çocuklar." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Kulübü ise "Dünya Ampute Futbol Federasyonu tarafından Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda, dünya ikincisi olarak büyük bir başarıya imza atan Ampute Milli Takımımıza yürekten tebrikler. Türkiye sizinle gurur duyuyor." paylaşımında bulundu.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada da "Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda finalde Angola'ya 5-4 yenilerek ikinci olan Ampute Milli Futbol Takımımıza, bizlere yaşattığı gurur ve mutluluk için teşekkür ederiz." denildi.

Trabzonspor Kulübü ise "Bu mutluluğu paylaşmak için bir engel yok ki! Gururumuzsun Muhammet Yeğen, gururumuzsun Ampute Milli!" ifadelerini kullandı.

Ampute Milli Futbol Takımı, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 beraberlikle tamamlanan final maçında, penaltılarda Angola'ya 5-4 yenilmişti.