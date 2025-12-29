İSTANBUL 7°C / 5°C
Spor

4 büyüklerden Gazze paylaşımı

Süper Lig'in dev ekipleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor Filistin için ortak bir paylaşım yaptı. Ligimizin 4 büyükleri, Gazze'yi unutma mesajıyla taraftarlarını 1 Ocak'ta gerçekleşecek yürüyüşe davet etti.

29 Aralık 2025 Pazartesi 00:16
4 büyüklerden Gazze paylaşımı
Süper Lig devleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor Filistin için ortak bir paylaşım yaptı. Ligimizin 4 büyükleri, Gazze'yi unutma mesajıyla herkesi 1 Ocak'taki yürüyüşe davet etti.

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

Siyah beyazlıların paylaşımında, "Yeni yıl, yeni umutlar... İnsanlık için #GazzeyiUnutma" ifadeleri yer aldı.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Sarı lacivertlilerin paylaşımında, "Ocak'ta insanlığın tarafında buluşuyor; umuda yürüyoruz" ifade edildi.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda ise, "Yeni yılın ilk mesajını Galata Köprüsü'nde veriyoruz" ifadeleri yer aldı.

TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM

Bordo mavili ekip ise, "#GazzeyiUnutma" açıklamasıyla bir paylaşım yaptı.

