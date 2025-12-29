4 büyüklerden Gazze paylaşımı

Süper Lig devleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor Filistin için ortak bir paylaşım yaptı. Ligimizin 4 büyükleri, Gazze'yi unutma mesajıyla herkesi 1 Ocak'taki yürüyüşe davet etti.

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

Siyah beyazlıların paylaşımında, "Yeni yıl, yeni umutlar... İnsanlık için #GazzeyiUnutma" ifadeleri yer aldı.

Sarı lacivertlilerin paylaşımında, "Ocak'ta insanlığın tarafında buluşuyor; umuda yürüyoruz" ifade edildi.

1 Ocak'ta insanlığın tarafında buluşuyor; umuda yürüyoruz.



�� Galata Köprüsü

�� 1 Ocak 2026

⏰ 08.30#GazzeyiUnutma pic.twitter.com/s52bQB6cdg — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 28, 2025

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda ise, "Yeni yılın ilk mesajını Galata Köprüsü'nde veriyoruz" ifadeleri yer aldı.

Yeni yılın ilk mesajını Galata Köprüsü'nde veriyoruz. #GazzeyiUnutma



�� Galata Köprüsü

�� 1 Ocak 2026

⏰ 08.30 pic.twitter.com/h27iS9NWDd — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 28, 2025

TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM

Bordo mavili ekip ise, "#GazzeyiUnutma" açıklamasıyla bir paylaşım yaptı.