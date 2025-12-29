4 büyüklerden Gazze paylaşımı

Süper Lig devleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor Filistin için ortak bir paylaşım yaptı. Ligimizin 4 büyükleri, Gazze'yi unutma mesajıyla herkesi 1 Ocak'taki yürüyüşe davet etti.
BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM
Siyah beyazlıların paylaşımında, "Yeni yıl, yeni umutlar... İnsanlık için #GazzeyiUnutma" ifadeleri yer aldı.
FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM
Yeni yıl, yeni umutlar... İnsanlık için #GazzeyiUnutma— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 28, 2025
Galata Köprüsü
1 Ocak 2026
08.30 pic.twitter.com/8Kep78XFCh
Sarı lacivertlilerin paylaşımında, "Ocak'ta insanlığın tarafında buluşuyor; umuda yürüyoruz" ifade edildi.
1 Ocak'ta insanlığın tarafında buluşuyor; umuda yürüyoruz.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 28, 2025
Galata Köprüsü
1 Ocak 2026
⏰ 08.30#GazzeyiUnutma pic.twitter.com/s52bQB6cdg
GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda ise, "Yeni yılın ilk mesajını Galata Köprüsü'nde veriyoruz" ifadeleri yer aldı.
Yeni yılın ilk mesajını Galata Köprüsü'nde veriyoruz. #GazzeyiUnutma— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 28, 2025
Galata Köprüsü
1 Ocak 2026
⏰ 08.30 pic.twitter.com/h27iS9NWDd
TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM
Bordo mavili ekip ise, "#GazzeyiUnutma" açıklamasıyla bir paylaşım yaptı.
#GazzeyiUnutma pic.twitter.com/8f4GYFEeWR— Trabzonspor (@Trabzonspor) December 28, 2025