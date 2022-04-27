4 Büyükler'in Eren Elmalı savaşı!

Kasımpaşa'da bu sezon düzenli olarak forma giymeye başlayan ve gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çeken Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat için büyük takımlar sıraya girmiş durumda. Ümit Milli Takım forması giyen iki futbolcunun, A Milli Takım aday kadrosu için de isimleri anılıyor.

21 yaşındaki futbolcu Eren Elmalı'yı; Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın Avrupa'ya transferinin gerçekleşmesi halinde Eren Elmalı için atağa geçecek.

Rıdvan Yılmaz için de siyah-beyazlı ekibe resmi teklifler gelmeye başladı. Rıdvan transferi için ilk adımı Bundesliga ekibi Frankfurt atarken; Tottenham, Stuttgart ve Braga'nın da genç sol bek ile ilgilendiği biliniyor.

Ayrıca gelecek sezondan itibaren ilk 11'de 4 Türk futbolcunun oynayacak olmasıyla birlikte Galatasaray ve Trabzonspor da Eren Elmalı'yı kadrosuna katmak istiyor. Şu anda bek oyuncuları yabancı olan iki takım, milli takımda da görev alması beklenen Eren Elmalı için nabız yokluyor. Ayrıca Fenerbahçe'nin de Eren Elmalı transferi için bilgi aldığı, sezon sonunda tarafların yeniden görüşeceği öğrenildi. Ancak şampiyonluk yolunda önemli bir avantajı bulunan ve gelecek sezon Avrupa'da boy gösterecek Trabzonspor 21 yaşındaki sol bekin transferinde bir adım önde.

Öte yandan Doğucan Haspolat için de yurt içi ve yurt dışından kulüplerin girişimlerde bulunduğu öğrenildi.