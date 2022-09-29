4. Dünya Göçebe Oyunları başlıyor! 102 ülkeden 3 bin sporcu...

Bursa'nın İznik ilçesinde bugün başlayacak 4. Dünya Göçebe Oyunları için hazırlanan alanda çalışmalar tamamlandı.
Roma, Selçuklu ve Osmanlı uygarlıklarına ev sahipliği yapan İznik'te, Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıl ertelemenin ardından Türk dünyası için büyük öneme sahip Göçebe Oyunları heyecanı yaşanacak.
Türk Devletler Teşkilatı üyesi devletlerin başkanları düzeyinde kararlaştırılan dünyanın en büyük geleneksel spor organizasyonu, 29 Eylül-2 Ekim'de hem sportif hem kültürel hem de sanatsal yönüyle Türk dünyasını ağırlayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra katılımcı ülkelerden üst düzey temsilcilerin yer alması beklenen açılış programı bu akşam gerçekleştirilecek.
Toplam 102 ülkeden 3 bini aşkın sporcu, İznik Gölü'nün kenarına kurulan binlerce metrekarelik alanda mücadele edecek.
Atlı oyunlardan ulusal güreşlere, okçuluktan gastronomiye, geleneksel sanatlardan sahne sanatlarına, çocuk oyun alanlarından etno pazara farklı etkinliklerin yapılacağı organizasyon, dünyanın dört bir yanından halkların kültürel ve tarihi mirasını korumayı, kültürlerarası iletişimi, dostluk ve uyumu güçlendirmeyi hedefliyor.
4. Dünya Göçebe Oyunları'nda müsabakaları yapılacak brançlar şöyle:
Atlı sporlar: Kökbörü, Kökpar.
Güreş: Alış, Aiırtmalı Aba Güreşi, Kapışmalı Aba Güreşi, Yağlı Güreş, Pehlivan Güreşi, Kazak Güreşi, Şalvar Güreşi, Mas Güreşi.
Okçuluk: Geleneksel Okçuluk, Uzun Mesafede Okçuluk, Atlı Okçuluk.
Dünya Göçebe Oyunları'nda gün gün müsabaka programları şöyle:
Bugün:
08.00-12.00 Kökpar-Kökbörü
09.00-17.00 Geleneksel Okçuluk
13.00-16.00 Atlı Okçuluk
30 Eylül Cuma:
08.00-18.00 Atlı Okçuluk
09.00-12.00 Geleneksel Okçuluk
09.00-21.00 Mas Güreşi
10.00 Aşırtmalı Aba Güreşi
14.00 Yağlı Güreş
1 Ekim Cumartesi:
08.00-13.00 Atlı Okçuluk
09.00-21.00 Alış Güreşi
10.00-14.00 Kapışmalı Aba Güreşi
14.00 Şalvar Güreşi
17.30-19.00 Kuraş
2 Ekim Pazar:
08.00-16.00 Kökpar-Kökbörü
09.00-13.00 Kazak Güreşi
10.00-14.00 Tatar Güreşi
13.00-17.00 Pehlivan Güreşi
15.00-16.00 Büyük Güreş