4. Dünya Göçebe Oyunları başlıyor! 102 ülkeden 3 bin sporcu...

Bursa'nın İznik ilçesinde bugün başlayacak 4. Dünya Göçebe Oyunları için hazırlanan alanda çalışmalar tamamlandı.

TÜRK DÜNYASI İÇİN BÜYÜK ÖNEME SAHİP

Roma, Selçuklu ve Osmanlı uygarlıklarına ev sahipliği yapan İznik'te, Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıl ertelemenin ardından Türk dünyası için büyük öneme sahip Göçebe Oyunları heyecanı yaşanacak.

DÜNYANIN EN BÜYÜK GELENEKSEL SPOR ORGANİZASYONU

Türk Devletler Teşkilatı üyesi devletlerin başkanları düzeyinde kararlaştırılan dünyanın en büyük geleneksel spor organizasyonu, 29 Eylül-2 Ekim'de hem sportif hem kültürel hem de sanatsal yönüyle Türk dünyasını ağırlayacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra katılımcı ülkelerden üst düzey temsilcilerin yer alması beklenen açılış programı bu akşam gerçekleştirilecek.

102 ÜLKEDEN 3 BİNİ AŞKIN SPORCU

Toplam 102 ülkeden 3 bini aşkın sporcu, İznik Gölü'nün kenarına kurulan binlerce metrekarelik alanda mücadele edecek.

KÜLTÜREL VE TARİHİ MİRASI KORUNACAK

Atlı oyunlardan ulusal güreşlere, okçuluktan gastronomiye, geleneksel sanatlardan sahne sanatlarına, çocuk oyun alanlarından etno pazara farklı etkinliklerin yapılacağı organizasyon, dünyanın dört bir yanından halkların kültürel ve tarihi mirasını korumayı, kültürlerarası iletişimi, dostluk ve uyumu güçlendirmeyi hedefliyor.

BRANŞLAR

4. Dünya Göçebe Oyunları'nda müsabakaları yapılacak brançlar şöyle:

Atlı sporlar: Kökbörü, Kökpar.

Güreş: Alış, Aiırtmalı Aba Güreşi, Kapışmalı Aba Güreşi, Yağlı Güreş, Pehlivan Güreşi, Kazak Güreşi, Şalvar Güreşi, Mas Güreşi.

Okçuluk: Geleneksel Okçuluk, Uzun Mesafede Okçuluk, Atlı Okçuluk.

PROGRAM

Dünya Göçebe Oyunları'nda gün gün müsabaka programları şöyle:

Bugün:

08.00-12.00 Kökpar-Kökbörü

09.00-17.00 Geleneksel Okçuluk

13.00-16.00 Atlı Okçuluk

30 Eylül Cuma:

08.00-18.00 Atlı Okçuluk

09.00-12.00 Geleneksel Okçuluk

09.00-21.00 Mas Güreşi

10.00 Aşırtmalı Aba Güreşi

14.00 Yağlı Güreş

1 Ekim Cumartesi:

08.00-13.00 Atlı Okçuluk

09.00-21.00 Alış Güreşi

10.00-14.00 Kapışmalı Aba Güreşi

14.00 Şalvar Güreşi

17.30-19.00 Kuraş

2 Ekim Pazar:

08.00-16.00 Kökpar-Kökbörü

09.00-13.00 Kazak Güreşi

10.00-14.00 Tatar Güreşi

13.00-17.00 Pehlivan Güreşi

15.00-16.00 Büyük Güreş