4 futbolcu kampanya için kılını kıpırdatmadı!
F.BAHÇE’YE maddi olarak nefes aldıracak ve oldukça iyi giden ‘Fener Ol’ kampanyasına, kadro dışı kalan oyuncuların destek vermek istemediği iddia edildi.
Islam Slimani, Yassine Benzia, Carlos Kameni ve taraftarın ıslıkladığı Andre Ayew’in, bu kampanyaya yardım yapmaya pek sıcak bakmadığı belirtildi.
(Aksam)
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