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Spor

4 futbolcudan Beşiktaş'a büyük şok!

Koronavirüsü salgını nedeniyle Beşiktaş Yönetimi'nden izin alarak ülkelerine giden N'Koudou, Boateng, Ruiz ve Lens siyah beyazlı takım antrenmanlara başlamasına rağmen İstanbul'a dönmedi.

03 Mayıs 2020 Pazar 12:17 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 12:22
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Beşiktaş'ta N'Koudou, Boateng, Ruiz ve Lens kendilerine verilen süre içinde İstanbul'a dönmedi. İstanbul'dan ayrılırken, mart ayına kadar alacaklarının hesaplarına yatırılacağı sözü verilerek borçsuzluk kağıtları alınan 4 ismin ortak hareket ettiği, alacaklarını tahsil etmedikleri için İstanbul'a dönmedikleri bildirildi.

BUGÜN GELİRLERSE 17 MAYIS'A KADAR KARANTİNA!

Fotomaç'ın haberine göre 4 oyuncu bugün gelse bile en erken 17 Mayıs'a kadar karantinada kalacaklar. 12 Haziran'da ligler başlarsa herhangi bir sosyal mesafeli idman yapmadan, kampa girmek zorunda kalacaklar.

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