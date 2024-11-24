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  • 4 gol, 2 kırmızı kartlı maçta kazanan Fatih Karagümrük
Spor

4 gol, 2 kırmızı kartlı maçta kazanan Fatih Karagümrük

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup oldu.

24 Kasım 2024 Pazar 16:19 - Güncelleme:
4 gol, 2 kırmızı kartlı maçta kazanan Fatih Karagümrük
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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Atılay Canel'in ekibi Fatih Karagümrük deplasmanda Hakan Kutlu'nun yönetimindeki Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçta Karagümrük'ün gollerini 30. dakikada Göktan Gürpüz, 44. dakikada Wesley ve 83. dakikada Berkay Dabanlı kaydetti.

Erzurumspor'un tek golünü 90+7'de Mustafa Yumlu kaydetti.

Erzurumspor'da teknik direktör Hakan Kutlu 45. dakiakda kırmızı kart görürken, oyunculardan Furkan Özhan 80. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük puanını 24'e yükseltirken, Erzurumspor 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Karagümrük evinde Esenler Erokspor'u ağırlarken, Erzurumspor deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Cihan Aydın, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Sabri Öğe

Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Roshi (Dk. 67 Celal Hanalp), Crociata, Azubuike (Dk. 67 Sefa Akgün), Giorbelidze (Dk. 67 Furkan Özhan), Teklic, Eren Tozlu, Mustafa Fettahoğlu (Dk. 67 Mamba)

Solwie Energy Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Atakan Çankaya, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp, Doh (Dk. 90+3 Adnan Uğur), Johnson, Camacho (Dk. 82 Dovedan), Göktan Gürpüz (Dk. 82 Berkay Dabanlı), Lamkel, Wesley (Dk. 90+3 Baran Demiroğlu)

Goller: Dk. 30 Göktan Gürpüz, Dk. 44 Wesley, Dk. 83 Berkay Dabanlı (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Dk. 90+6 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)

Kırmızı kart: Dk. 78 Furkan Özhan (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 14 Johnson, Dk. 37 Djilobodji, Dk. 90+4 Adnan Uğur, (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Dk. 70 Mustafa Yumlu, Dk. 85 Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Dk. 86 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

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