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Spor

4 gollü İskoç derbisinde kazanan yok

Rangers, İskoçya derbisinde sahasında konuk ettiği Celtic ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 55, konuk ekip ise 46 yaptı.

AA2 Ocak 2023 Pazartesi 18:25 - Güncelleme:
4 gollü İskoç derbisinde kazanan yok
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İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan derbi maçta Rangers ile Celtic 2-2 berabere kaldı.

Glasgow şehrinin "Old Firm" derbisi olarak da bilinen mücadelede Rangers'a konuk olan Celtic, Daizen Maeda'nın 5. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıya iyi başlayan Rangers, Ryan Kent'in 47. dakikadan bulduğu gol ile eşitliği yakalarken 53. dakikada ise James Henry Tavernier'in golüyle de 2-1 öne geçti.

Celtic, Kyogo Furuhashi'nin 88. dakikadaki golüyle maçta eşitliği sağladı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Beraberliğin ardından lider Celtic puanını 55, ikinci sıradaki Rangers ise 46'ya çıkardı.

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