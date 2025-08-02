Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında sahasında İtalyan ekibi Lazio ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sona erdi.

Torreira, 10. dakikada kaydettiği golle Galatasaray'ı öne geçirse de 33. dakikada topu kendi ağlarına yollayan Sanchez durumu 1-1 yaptı.

45+1. dakikada fileleri havalandıran Zaccagni, Lazio'yu Galatasaray karşısında öne geçirdi. Soyunma odasına 2-1'lik skorla gidildi.

75. dakikada topu ağlarla buluşturan Torreira, durumu eşitledi.

Skor kalan dakikalarda değişmezken müsabaka 2-2'lik beraberlikle noktalandı.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları sürecinde karşılaştığı Trendyol 1. Lig takımı Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2. Lig ekibi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari'yi 3-1 ve Fransız takımı Strasbourg'u 3-1 mağlup etmişti.

Bu sonuçla hazırlık dönemini Lazio beraberliğiyle tamamlayan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında 8 Ağustos Cumartesi günü, Gaziantep FK ile karşılaşacak.

SANE VE OSİMHEN İÇİN İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Galatasaray, yeni transferleri Victor Osimhen ile Leroy Sane için imza töreni düzenledi.

Sarı-kırmızılılar, müsabaka öncesinde Victor Osimhen ile Leroy Sane için imza töreni gerçekleştirdi.

Taraftarı, "Merhaba Galatasaray. Teşekkürler." sözleriyle Türkçe selamlayan Osimhen, "Solo il Gala (Sadece Galatasaray)" dedi.

Sane ise Türkçe, "Merhaba Galatasaray taraftarı." dedikten sonra, "Bu akşam geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu maçta oynamayı çok istiyorum. Bütün sezonu da çok başarılı geçirmeyi diliyorum." ifadelerini kullandı.