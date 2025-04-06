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Spor

4 gollü maçta kazanan çıkmadı

İtalya Serie A 31. hafta karşılaşmasında Milan, sahaında Fiorentina ile karşı karşıya geldi. San Siro'daki mücadele 2-2 sona erdi.

Haber Merkezi6 Nisan 2025 Pazar 00:55 - Güncelleme:
4 gollü maçta kazanan çıkmadı
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İtalya Serie A 31. hafta karşılaşmasında Milan, sahaında Fiorentina ile karşı karşıya geldi. San Siro'daki mücadele 2-2 sona erdi.

Fiorentina, 7. dakikada Malick Thiaw'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip Fiorentina'da Moise Kean, 10. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı.

Milan, 23. dakikada Tammy Abraham ile durumu 2-1 yaptı ve farkı bire indirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fiorentina'nın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı Fiorentina kalesine yüklenen Milan, aradığı eşitlik golünü 64. dakikada buldu. Milan'da bu dakikada Luka Jovic, karşılaşmayı 2-2'ye getiren golü attı.

Maçta başka gol olmadı ve Milan - Fiorentina mücadelesi 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından Milan 48, Fiorentina 52 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Milan, Udinese deplasmanına gidecek. Fiorentina, sahasında Parma ile karşı karşıya gelecek.

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