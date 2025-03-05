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  • 4 gollü maçta kazanan yok! Ankara Keçiörengücü ile Erokspor puanları bölüştü
Spor

4 gollü maçta kazanan yok! Ankara Keçiörengücü ile Erokspor puanları bölüştü

1. Lig'in 28. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Esenler Erokspor, 2-2 berabere kaldı.

AA5 Mart 2025 Çarşamba 15:46 - Güncelleme:
4 gollü maçta kazanan yok! Ankara Keçiörengücü ile Erokspor puanları bölüştü
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Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Esenler Erokspor, 2-2 berabere kaldı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mahmut Gülle, Ramazan Ufuk Avdaş

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Orhan Nahırcı (Dk. 15 Uğur Kaan Yıldız), Oğuzcan Çalışkan, Arda Hilmi Şengül, Ali Dere, Traore (Dk. 46 Oğuzhan Ayaydın), Erkam Develi, Ezeh, Rroca, Hasan Ayaroğlu (Dk. 82 Dembele), Görkem Bitin (Dk. 38 Diouf)

Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Furkan Orak (Dk. 62 Nzaba), Metehan Mert, Sakıb Aytaç, Eşref Korkmazoğlu, Alper Karaman (Dk. 61 Ertuğrul İdris Furat), Tugay Kacar (Dk. 88 Fernandes), Faye, Pinchi (Dk. 46 Jack), Benhur Keser, Catakovic (Dk. 74 Kayode)

Goller: Dk. 39 Ezeh, Dk. 85 Diouf (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 73 Benhur Keser (Penaltıdan), Dk. 90+1 Fernandes (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Traore, Dk. 69 Ezeh, Dk. 69 Arda Hilmi Şengül, Dk. 70 Rroca (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 43 Benhur Keser, Dk. 61 Ekrem Kılıçarslan, Dk. 64 Tugay Kacar, Dk. 84 Faye (Esenler Erokspor)

  • Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü
  • Esenler Erokspor
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