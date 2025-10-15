İlk yarı Gürcüler 2 şut attı ikisi de isabetsizdi. 100'üncü maçına çıkan Hakan 2 nefis asist yaptı. İkili averaj hesabında da 6 gollük fark yakaladık.

Dünya Kupası yolunda Kocaeli'de muhteşem taraftarının önünde kritik bir karşılaşmaya çıkan A Milli Takımımız, Gürcistan karşısında hata yapmadı. 14. dakikada Kenan Yıldız'ın şık golüne ofsayt bayrağı kaldırıldı ama VAR devreye girdi, karar değişti. 22. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan kullandığı kornerde Merih Demiral, temiz bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 35. dakikada sahneye çıkan Yunus Akgün, ilk yarının skorunu belirledi. İkinci yarıya da bıraktığımız yerden başladık. 52. dakikada, ikinci golde olduğu gibi, Hakan ortaladı; Merih topu ağlara gönderdi. Bu golden sonra oyundan biraz koptuk. Gürcistan, 64. dakikada Kochorashvili ile farkı üçe indirdi. Hocamız Vincenzo Montella, devreye girdi ve yaptığı oyuncu değişiklikleriyle maçı tutmasını bildi. Milli Takımımız, bu kritik galibiyetle ikincilik yolunda büyük bir adım atmış oldu.