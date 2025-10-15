İSTANBUL 20°C / 13°C
Spor

4 gollü zafer! A Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ı devirdi

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında konuk ettiği Gürcistan'ı 4-1 mağlup etti. A Milli Takım, bu kritik galibiyetle ikincilik yolunda büyük bir adım atmış oldu. İşte detaylar...

15 Ekim 2025 Çarşamba 09:18
4 gollü zafer! A Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ı devirdi
İlk yarı Gürcüler 2 şut attı ikisi de isabetsizdi. 100'üncü maçına çıkan Hakan 2 nefis asist yaptı. İkili averaj hesabında da 6 gollük fark yakaladık.

Dünya Kupası yolunda Kocaeli'de muhteşem taraftarının önünde kritik bir karşılaşmaya çıkan A Milli Takımımız, Gürcistan karşısında hata yapmadı. 14. dakikada Kenan Yıldız'ın şık golüne ofsayt bayrağı kaldırıldı ama VAR devreye girdi, karar değişti. 22. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan kullandığı kornerde Merih Demiral, temiz bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 35. dakikada sahneye çıkan Yunus Akgün, ilk yarının skorunu belirledi. İkinci yarıya da bıraktığımız yerden başladık. 52. dakikada, ikinci golde olduğu gibi, Hakan ortaladı; Merih topu ağlara gönderdi. Bu golden sonra oyundan biraz koptuk. Gürcistan, 64. dakikada Kochorashvili ile farkı üçe indirdi. Hocamız Vincenzo Montella, devreye girdi ve yaptığı oyuncu değişiklikleriyle maçı tutmasını bildi. Milli Takımımız, bu kritik galibiyetle ikincilik yolunda büyük bir adım atmış oldu.

  • a milli futbol takımı
  • gürcistan
  • dünya kupası elemeleri

