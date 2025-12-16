Bahadır ilk yarı 3 yese de net kurtarışlar yaptı. Talisca, 45+4'te bu kez frikikte direğe takıldı. Mert Müldür, FB formasıyla 220 gün sonra gol attı.

Avrupa'da 4 gollü Brann zaferiyle hava yakalayan Fenerbahçe, Konyaspor karşısında hayli ofansif bir yapıyla maça başladı. Sarı-Lacivertliler'de stoperler orta sahaya kadar ilerledi, maç Konya yarı sahasında oynandı. Kaleci Bahadır 2 net kurtarış yaptı. Duran'a yapılan müdahaleyle penaltı geldi, Talisca gollerine kaldığı yerden devam etti. 30'da Mert Müldür'ün golüyle 2'yi bulan Kanarya, maçın stresini erkenden bitirdi. Talisca, 37'de Beşiktaş'taki günlerinden bir gol attı adeta. Devrenin sonunda ise frikikte direğe takıldı. İkinci devre F.Bahçe bu kez oyunu fazla geride kabul etti. Konya ise kalitesinin zayıflığının kurbanı oldu, golü bulamadı. Asensio'nun ikinci yarıda gelen golüyle F.Bahçe, eksik kalan şovu tamamladı.

NAMAĞLUP KANARYA

12- Asensio; 7 gol, 4 asitle FB'de ligde en çok golde payı bulunan futbolcu. 16- Ligde hiç kaybetmeyen Fener, 2005'ten sonra ilk devrede 16 maçı yenilgisiz geçti. 17- Şubattan beri Fener'in en golcüsü olan Talisca, ceza sahası dışından (5) en çok gol atan isim. 36- En çok gol (36), en fazla isabetli şut (98), en çok gol beklentisi (27.6) ile FB rakamlarda lider.

ÇILGIN İLK DEVRE

Sarı-Lacivertliler maçın ilk yarısını %60 topla oynama ve 2.53 gol beklentisiyle oynadı. 14 şut attı, 8'i isabetli oldu. Bir top direkten döndü, bir top çizgiden çıktı. Kanarya 21 kez de rakip ceza sahasına girdi.

TAKIM YUKARI ÇEKİYOR

Anderson Talisca: "Çok gol atan takımız, kaleyi arıyoruz. Şampiyonluk için çok atmalı ve iyi savunmalıyız. İyi bir dönemdeyim. Takım iyi olunca performanslar da artıyor. Çok mutluyum.