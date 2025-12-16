İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2025 Salı / 26 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7166
  • EURO
    50,2181
  • ALTIN
    5884.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 4 gollü zafer! Fenerbahçe'den rahat galibiyet
Spor

4 gollü zafer! Fenerbahçe'den rahat galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Konyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Bu skorla birlikte sarı lacivertli ekip, namağlup ünvanını sürdürdü. İşte detaylar...

AKŞAM16 Aralık 2025 Salı 09:03 - Güncelleme:
4 gollü zafer! Fenerbahçe'den rahat galibiyet
ABONE OL

Bahadır ilk yarı 3 yese de net kurtarışlar yaptı. Talisca, 45+4'te bu kez frikikte direğe takıldı. Mert Müldür, FB formasıyla 220 gün sonra gol attı.

Avrupa'da 4 gollü Brann zaferiyle hava yakalayan Fenerbahçe, Konyaspor karşısında hayli ofansif bir yapıyla maça başladı. Sarı-Lacivertliler'de stoperler orta sahaya kadar ilerledi, maç Konya yarı sahasında oynandı. Kaleci Bahadır 2 net kurtarış yaptı. Duran'a yapılan müdahaleyle penaltı geldi, Talisca gollerine kaldığı yerden devam etti. 30'da Mert Müldür'ün golüyle 2'yi bulan Kanarya, maçın stresini erkenden bitirdi. Talisca, 37'de Beşiktaş'taki günlerinden bir gol attı adeta. Devrenin sonunda ise frikikte direğe takıldı. İkinci devre F.Bahçe bu kez oyunu fazla geride kabul etti. Konya ise kalitesinin zayıflığının kurbanı oldu, golü bulamadı. Asensio'nun ikinci yarıda gelen golüyle F.Bahçe, eksik kalan şovu tamamladı.

NAMAĞLUP KANARYA

12- Asensio; 7 gol, 4 asitle FB'de ligde en çok golde payı bulunan futbolcu. 16- Ligde hiç kaybetmeyen Fener, 2005'ten sonra ilk devrede 16 maçı yenilgisiz geçti. 17- Şubattan beri Fener'in en golcüsü olan Talisca, ceza sahası dışından (5) en çok gol atan isim. 36- En çok gol (36), en fazla isabetli şut (98), en çok gol beklentisi (27.6) ile FB rakamlarda lider.

ÇILGIN İLK DEVRE

Sarı-Lacivertliler maçın ilk yarısını %60 topla oynama ve 2.53 gol beklentisiyle oynadı. 14 şut attı, 8'i isabetli oldu. Bir top direkten döndü, bir top çizgiden çıktı. Kanarya 21 kez de rakip ceza sahasına girdi.

TAKIM YUKARI ÇEKİYOR

Anderson Talisca: "Çok gol atan takımız, kaleyi arıyoruz. Şampiyonluk için çok atmalı ve iyi savunmalıyız. İyi bir dönemdeyim. Takım iyi olunca performanslar da artıyor. Çok mutluyum.

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.