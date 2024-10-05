İSTANBUL 32°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ekim 2024 Cumartesi / 2 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2452
  • EURO
    37,6376
  • ALTIN
    2921.55
  • BIST100
    9109.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 4. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı
Spor

4. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı

4. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu, Adana'da başladı.

AA5 Ekim 2024 Cumartesi 10:26 - Güncelleme:
4. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı
ABONE OL

Yumurtalık ilçesinde başlayan maratonda iki bireysel sporcu ile bir bayrak takımı yarışıyor. Maratonda sporculara 3 tekne ve ilk yardım ekibi eşlik ediyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sona erecek 39 kilometrelik maratonunun 14 saatte tamamlanması bekleniyor.

Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübü Başkanı Ahmet Selami Vanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen etkinlikle Türkiye'yi açık deniz maratonları liginde üst sıralara taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Maratonun ülkenin ve denizlerinin tanıtımına katkı sunacağını ifade eden Vanlı, şunları kaydetti:

"Manş geçişi, Capri Napoli, Kalamata gibi uluslararası tanınmış, karizmatik yarışlara biz de rakip olmak istiyoruz. Bu çabaya kulaçlarıyla destek veren arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler. Yarışmada solo yüzecek iki sporcumuz Sanem Dilek ve Faruk İlgüy. Sanem hanım bu mesafeyi yüzecek ilk Türk kadın yüzücümüz olacak. Büyükçekmece, Mudanya, Gökçeada ve İskenderun maratonlarını tamamladığı için dörtdörtlük yüzücü ünvanına hak kazanacak. Bu yarışmada bir de bayrak takımımız var."

  • 4. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu
  • adana
  • maraton

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.