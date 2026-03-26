Spor

4 kalemden 347 milyon euro gelir! Galatasaray'ın kasası doldu taştı

Galatasaray'ın sportif başarı ekonomik anlamda da kulübe kazanç sağlamaya devam ediyor. Sarı kırmızılı kulüp sezon bitmeden 4 farklı kalemden toplam 347 milyon kazanç sağladı. İşte detaylar...

TRT Spor26 Mart 2026 Perşembe 17:08
Sarı kırmızılıların sportif başarısı, gelirine de yansıdı.

Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda eden Okan Buruk'un ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4'te 4 yaptı ve grubundan lider çıktı.

Trendyol Süper Lig'de de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, sezon bitmeden farklı kalemlerden önemli gelir elde etti.

Sarı kırmızılı ekip, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden 53 milyon 530 bin euro kazandı.

Önümüzdeki sezonun loca ve kombine satışlarını da sürdüren Galatasaray'da tüm satışlar bitmemesine rağmen bu sezon da dahil edildiğinde 100 milyon euroya yakın bir gelir elde edildi.

Yönetim, sezon içerisinde yapılan ve yenilenen sponsorluk anlaşmaları da dahil bu alandan 100 milyon euro girdi akışı sağladı.

Mağazacılıkta da tarihinin en önemli satış oranlarını yakalayan Galatasaray, 94 milyon euroyu kasasına koydu.

Sarı kırmızılılar böylece bu 4 gelir kaleminden 347 milyon euro kazanmış oldu.

