Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'nin, potada bu sezon yakaladığı başarı dikkat çekti. Sarı Kanarya, 2025-26 sezonunda mücadele ettiği 4 kulvardan 3'ünde şampiyonluk ipini göğüsledi. F.Bahçe 3 kulvarda Beşiktaş'a üstünlük kurarak bu başarıyı elde etti. Sarı-Lacivertliler, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası'nın ardından Basketbol Süper Ligi'nde de Siyah-Beyazlılar'ı devirdi. Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri bu sezon yarıştığı EuroLeague'de istediği sonuca ulaşamadı. Temsilcimiz, yarı finalde Olympiakos'a elenmişti. Öte yandan Tarık Biberovic'in Basketbol Süper Ligi final serisinde kupayı getiren üçlüğü kaydetmesi dünya basınında gündem oldu. İtalyan medyasından Sportando, "Biberovic yılın en güzel hareketini yaptı" ifadeleriyle Tarık'a övgü yağdırdı.

ŞAMPİYONLUKLA VEDA ETTİ

F.Bahçe Beko'nun tecrübeli basketbolcusu Nando de Colo, oyunculuk kariyerini kupayla sonlandırdı. 38 yaşındaki basketbolcu, "Kariyerimi böyle bitirdiğim için mutluyum. Basketbolun içinde kalmak istiyorum. Koç olmak isterim. Gelecekte ne olacak göreceğiz" dedi.