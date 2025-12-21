45+2'de Beşiktaş, 48. dakikada ise Rize direğe takıldı.

Rashica, bu sezon Süper Lig'de ilk golünü attı.

Sarı kart gören Djalo, Kayserispor maçında yok.

Trabzonspor deplasmanındaki 3-3'lük beraberliğin ardından bir başka Karadeniz ekibi Rizespor'u konuk eden Beşiktaş, ilk yarıda beklenen oyunu ortaya koyamadı. Rakibine oranla topa daha fazla sahip olan Siyah-Beyazlılar, pozisyoan girmekte zorlandı. 21. dakikada ise Abraham kaleciyle karşı karşıya kaldığı net pozisyonu değerlendiremedi. İngiliz oyuncunun sakatlığı nedeniyle oyuna genç oyuncu Devrim Şahin girdi. Rashica forvete geçti. 45+2'de Orkun Kökçü direğe takıldı. İkinci devre ise Rizespor'un direğe vurduğu topla başladı. Temponun zaman zaman yükseldiği ikinci devrede Rashica 64. dakikada şık bir golle takımını öne geçirdi. Siyah-Beyazlılar, kalan sürede hata yapmadı. Rizespor'da Teknik Direktör Recep Uçar, oyuncu değişiklikleriyle oyuna müdahale etti ama fayda vermedi. Karadeniz ekibi, yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Kara Kartal, Süper Lig'de çıktığı son 6 maçta 3. galibiyetini aldı. Sergen Yalçın ve öğrencileri bu sonuçla ilk devreyi 3 puanla kapatmış oldu.