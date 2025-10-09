4 maçın ardından Sarıyer'de Yılmaz Vural dönemi sona erdi

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural'ın Sarıyer macerası da kısa sürdü. Eylül ayı ortasında göreve gelen 72 yaşındaki çalıştırıcı, İstanbul ekibiyle sadece 4 maça çıkmasının ardından Ajansspor'un haberine göre görevinden ayrıldı.

Sarıyer ile Trendyol 1. Lig'de ilk maçında Pendikspor'a 2-0 yenilen Yılmaz Vural, bir sonraki hafta Amed'e aynı skorla boyun eğmişti.

Deneyimli teknik adam 3. maçında Adana Demirspor'u deplasmanda 3-0'la geçerken, son oynanan Sakaryaspor maçında rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

YILMAZ VURAL'IN 41. SERÜVENİ SONA ERDİ

Teknik direktörlük kariyerine 1987 yılında Malatyaspor'da başlayan Yılmaz Vural, Sarıyer'le birlikte 41. macerasını sonlandırmış oldu.

KARİYERİNDE 32 FARKLI TAKIM ÇALIŞTIRDI

Yılmaz Vural'ın teknik direktörlük kariyerinde çalıştırdığı takımlar şöyle:

Malatyaspor, Antalyaspor, Samsunspor, Bursaspor, Karşıyaka, Adanaspor, Gaziantepspor, Eskişehirspor, Sarıyer, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdmanyurdu, Osmanlıspor, Karabükspor, Adana Demirspor, Göztepe, Giresunspor, Akhisarspor, Erzurumspor, Yeni Malatyaspor, Menemen FK.