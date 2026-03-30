30 Mart 2026 Pazartesi / 12 Sevval 1447
  4 maçlık hasret sona erdi! Gaziantep Basketbol deplasmanda kazandı
Spor

4 maçlık hasret sona erdi! Gaziantep Basketbol deplasmanda kazandı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde Kocaeli Kağıtspor'u 75-69 mağlup eden Gaziantep Basketbol maç sonra yeniden kazandı.

AA30 Mart 2026 Pazartesi 11:47
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un 4 maçlık galibiyet hasreti sona erdi.

Ligin 26. haftasında Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol'a 86-73 yenilen Gaziantep temsilcisi, Fenerbahçe Koleji RAMS'e 86-82, OGM Ormanspor'a 86-80 ve Çayırova Belediyespor'a 96-93 mağlup oldu.

Kocaeli Kağıtspor'u dün deplasmanda 75-69 yenen kırmızı-siyahlı ekip, 4 maçlık aranın ardından maç kazandı.

Gaziantep Basketbol, lider Çayırova Belediyespor'un 1 puan gerisinde Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol'un ise averajla gerisinde 54 puanla 3. sırada bulunuyor.

