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Spor

4 sayı farkla kazanan TOFAŞ, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara yükseldi

TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi eleme turunun finalinde Niners Chemnitz'i 82-78 mağlup ederek gruplara katılma hakkı kazandı.

AA26 Eylül 2022 Pazartesi 00:55 - Güncelleme:
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FIBA Şampiyonlar Ligi eleme turunun finalinde TOFAŞ, Almanya'nın Niners Chemnitz takımı 82-78 yenerek FIBA Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma hakkı kazandı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki maçın ilk çeyreğini 30-22 önde bitiren TOFAŞ, devreyi de 50-44 önde tamamladı.

Maçın 2. devresine kötü başlayan ve üstünlüğü rakibine bırakan TOFAŞ, üçüncü çeyreği 65-58 geride kapattı.

TOFAŞ, son çeyrekte son anları büyük çekişmeye sahne olan maçı 82-78 kazanmayı başardı.

Bu galibiyetle, TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.

  • TOFAŞ
  • FIBA Şampiyonlar Ligi
  • Niners Chemnitz

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