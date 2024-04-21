Fenerbahçe'nin yükselen yıldızları Avrupa devlerinin radarında. Olympiakos maçına adeta gözlemci yağdı. İspanyol ekibi Sevilla'nın keşifçileri de karşılaşmayı tribünden takip etti. Eldesmarque'deki habere göre; önümüzdeki sezon büyük bir yatırım yapacak olan Sevilla; Szymanski, İsmail, İrfan ve Ferdi'yi listesine aldı. La Liga ekibinin fiyat/performans açısından bu dört futbolcuyu kıymetli bulduğu vurgulandı. Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek diğer isimlere göre daha zor gözüküyor. Çünkü İngiliz devi takipte...

ARSENAL'IN GÖZBEBEĞİ

Ferdi'yi uzun süredir gözlem altında tutan Arsenal yetkilileri, Olympiakos karşılaşmasını yerinden izledi. Soccer adlı site, Ferdi'nin önümüzdeki sezon Arsenal'a imza atacağını ileri sürdü. Bu sezon 45 resmi maçta forma giyen Kadıoğlu, 3 gol atıp 4 asist yaptı. Altyapıdan on numara çıkışlı olan 24 yaşındaki futbolcu, Vitor Pereira ile bek oyuncusuna evrildi ve büyük sıçrama yaptı. Ferdi'yi 2018'de 1.4 milyon euroya alan Fenerbahçe, yetenekli futbolcudan 30 milyon euroluk dev bir gelir bekliyor.