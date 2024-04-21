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Spor

4 yıldızı listesine aldı! İspanyol devi Fenerbahçe'ye kancayı taktı

Fenerbahçe'nin yıldızları için Olympiakos maçına maçına gözlemci yağdı. Özellikle İspanyol ekibi Sevilla, sarı lacivertlilerin 4 yıldızını gözüne kestirdi. İşte Sevilla'nın listesindeki o 4 futbolcu...

Akşam21 Nisan 2024 Pazar 09:15 - Güncelleme:
4 yıldızı listesine aldı! İspanyol devi Fenerbahçe'ye kancayı taktı
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Fenerbahçe'nin yükselen yıldızları Avrupa devlerinin radarında. Olympiakos maçına adeta gözlemci yağdı. İspanyol ekibi Sevilla'nın keşifçileri de karşılaşmayı tribünden takip etti. Eldesmarque'deki habere göre; önümüzdeki sezon büyük bir yatırım yapacak olan Sevilla; Szymanski, İsmail, İrfan ve Ferdi'yi listesine aldı. La Liga ekibinin fiyat/performans açısından bu dört futbolcuyu kıymetli bulduğu vurgulandı. Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek diğer isimlere göre daha zor gözüküyor. Çünkü İngiliz devi takipte...

ARSENAL'IN GÖZBEBEĞİ

Ferdi'yi uzun süredir gözlem altında tutan Arsenal yetkilileri, Olympiakos karşılaşmasını yerinden izledi. Soccer adlı site, Ferdi'nin önümüzdeki sezon Arsenal'a imza atacağını ileri sürdü. Bu sezon 45 resmi maçta forma giyen Kadıoğlu, 3 gol atıp 4 asist yaptı. Altyapıdan on numara çıkışlı olan 24 yaşındaki futbolcu, Vitor Pereira ile bek oyuncusuna evrildi ve büyük sıçrama yaptı. Ferdi'yi 2018'de 1.4 milyon euroya alan Fenerbahçe, yetenekli futbolcudan 30 milyon euroluk dev bir gelir bekliyor.

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