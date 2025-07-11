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Spor

4 yıllık anlaşma duyuruldu! Fenerbahçe sol bek transferini bitiriyor

Fenerbahçe sol bek transferinde mutlu sona çok yakın. Sarı lacivertlilerin Gent forması giyen Archie Brown ile 4 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.

Haber Merkezi11 Temmuz 2025 Cuma 00:51 - Güncelleme:
4 yıllık anlaşma duyuruldu! Fenerbahçe sol bek transferini bitiriyor
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Fenerbahçe, Belçika ekibi KAA Gent ile İngiliz sol bek Archie Brown'un transferi konusunda 8 ila 9 milyon euro arasında bir bedelle anlaşmaya vardı.

23 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertlilerle 4 yıllık sözleşme için el sıkıştığı belirtildi. Ancak transferde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fransız gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre; dün Archie Brown, Milan Sportif Direktörü Igli Tare ile bir görüşme gerçekleştirdi. İtalyan devi, genç oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Şu ana kadar Milan'dan resmi bir teklif gelmedi. Eğer kısa süre içinde somut bir adım atılmazsa, Archie Brown'un Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.

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