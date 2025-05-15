40 yaşındaki LeBron James'ten tarihi sözleşme

Los Angeles Lakers'ın 40 yaşındaki tecrübeli yıldızı Lebron James, tarihi bir sözleşmeye imza atmak üzere.

Bleacher Report'ta yer alan habere göre, Lebron James elinde bulunan 52.6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmak yerine bu yaz yeni bir sözleşme yaparak hem mali hem de yapısal esneklik kazanmak istiyor.

22 yıldır NBA'de yer alan James, bu süreçte 27.0 sayı, 7.5 ribaund ve 7.4 asist ortalamalarıyla oynadı.

Yüzde 50.6'lık şut isabet oranıyla mücadele eden yıldız oyuncu NBA'de forma giymeye devam ediyor.