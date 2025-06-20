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Spor

40 yaşındaki Mathieu Valbuena eski takımına geri dönüyor

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen 40 yaşındaki Mathieu Valbuena, eski takımı Olympiakos'a ger dönmeye hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ20 Haziran 2025 Cuma 09:54 - Güncelleme:
40 yaşındaki Mathieu Valbuena eski takımına geri dönüyor
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Eski Fenerbahçeli Mathieu Valbuena, 40 yaşında olmasına rağmen kariyerine hız kesmeden devam ediyor.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, 40 yaşında eski takımı Olympiakos'a geri dönmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezon Yunanistan 2. Lig ekiplerinden Kallithea'da forma giyen tecrübeli oyuncunun, Olympiakos'un B Takımı'na katılacağı bildirildi.

Fransız basınından L'Équipe'in haberine göre, Valbuena'nın dönüşü yalnızca futbolculukla sınırlı kalmayacak.

Atina'da kurduğu futbol akademisi aracılığıyla genç oyuncuların gelişimine de katkı sağlayacak olan Valbuena'nın, hem sahada liderlik yapması hem de kulüp bünyesinde eğitimsel sorumluluk üstlenmesi bekleniyor.

2019-2023 yılları arasında Olympiakos formasını terleten Valbuena, geçtiğimiz sezon Kallithea ile çıktığı 35 maçta 3 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

Yunanistan'daki yeni rolüyle ilgili konuşan deneyimli futbolcu, "Bu proje benim için kalpten bağlı olduğum bir adım. Gençlere sadece futbolu değil, disiplin ve oyundan keyif alma değerlerini de aktarmak istiyorum. Bu yüzden Atina'ya döndüm," ifadelerini kullandı.

Valbuena'nın Olympiakos'a dönüşü, hem tecrübesiyle gençlere ilham vermesi hem de futbolculuk kariyerini farklı bir misyonla sürdürmesi açısından dikkat çekiyor.

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