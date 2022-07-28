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Spor

42 yaşındaki İbrahima Yattara'dan sürpriz transfer

Trabzonspor'un unutulmaz futbolcularından Gineli İbrahima Yattara, Muğla'nın amatör ekiplerinden Ortaköyspor'la 1 yıllığına anlaştı.

DHA28 Temmuz 2022 Perşembe 11:00 - Güncelleme:
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Geçen sezon Denizli Süper Amatör Lig ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor'da oynayarak 7 yıl sonra futbola geri dönen 42 yaşındaki Yattara, bu kez Muğla Süper Amatör Lig'de yer alan Ortaköyspor'un başarısı için ter dökecek.

Ortaköyspor Başkanı Hüseyin Uçar, Yattara transferiyle lige damga vurmak istediklerini söyledi. Türk vatandaşlığı bulunan ve İbrahim Üçüncü adıyla forma giyen Gineli emektar futbolcu yaptığı paylaşımda, "Bekle Muğla, Ortaköyspor'a futbola renk katmaya geliyoruz. Ortaköyspor'u izlemeye devam edin. Seviyorum sizi, işte bu. Beklemede kalın" diye konuştu.

  • İbrahima Yattara
  • Ortaköyspor
  • Muğla

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