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Spor

42 yaşındaki NBA yıldızı Udonis Haslem'den veda kararı

Miami Heat'in 42 yaşındaki kaptanı Udonis Haslem, sezon sonunda kariyerini noktalayacağını açıkladı.

AA6 Mart 2023 Pazartesi 16:13 - Güncelleme:
42 yaşındaki NBA yıldızı Udonis Haslem'den veda kararı
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Miami Heat formasını 2003'ten bu yana giyen 42 yaşındaki takım kaptanı Udonis Haslem, parkelere sezon sonunda veda etme kararı aldı.

Haslem, ABD'de günlük yayınlanan bir gazete olan Miami Herald'a verdiği demeçte, "Bundan sonra ne olursa olsun benim için bu kadar." açıklamasını yaptı.

ABD'li oyuncu, 20 sezon formasını giydiği Miami Heat ile 2006, 2012 ve 2013 yıllarında NBA şampiyonluğu yaşadı.

Uzun forvet ve pivot pozisyonunda oynayan Haslem, NBA kariyerinin tamamını bir takımla geçiren üçüncü basketbolcu konumunda bulunuyor. Bu listede; Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks-21 sezon) ve Kobe Bryant (Los Angeles Lakers-20 sezon) yer alıyor.

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