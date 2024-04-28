İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2024 Pazar / 20 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4504
  • EURO
    34,829
  • ALTIN
    2438.67
  • BIST100
    9915.62
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 42 yıllık Pinto da Costa devri sona erdi! Porto'da yeni başkan Villas-Boas
Spor

42 yıllık Pinto da Costa devri sona erdi! Porto'da yeni başkan Villas-Boas

Portekiz devi Porto'da devam eden 42 yıllık Pinto da Costa devri sona erdi. Andre Villas-Boas, kulübün yeni başkanı oldu.

28 Nisan 2024 Pazar 10:41 - Güncelleme:
42 yıllık Pinto da Costa devri sona erdi! Porto'da yeni başkan Villas-Boas
ABONE OL

Futbol dünyasının en köklü kulüplerinden Portekiz devi FC Porto'da 42 yıllık tarih son buldu.

2010/11'de Porto teknik direktörlüğü yapan Andre Villas-Boas, kulübün yeni başkanı oldu. Villas-Boas, 42 yıldır mavi beyazlı kulübün başkanlığını yapan Pinto da Costa devrine son verdi.

Portekiz basınında yer alan haberlerde, Andre Villas-Boas'ın Pinto Da Costa'ya karşı yüzde 70'ten fazla oy alarak başkan seçildiği belirtildi.

Andre Villas-Boas istifa etmemesi halinde 2028'de yapılacak bir sonraki seçime kadar Porto'nun başkanlık görevini yürütecek.

  • Andre Villas-Boas
  • Pinto da Costa
  • porto

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.