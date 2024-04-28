42 yıllık Pinto da Costa devri sona erdi! Porto'da yeni başkan Villas-Boas

Futbol dünyasının en köklü kulüplerinden Portekiz devi FC Porto'da 42 yıllık tarih son buldu.
2010/11'de Porto teknik direktörlüğü yapan Andre Villas-Boas, kulübün yeni başkanı oldu. Villas-Boas, 42 yıldır mavi beyazlı kulübün başkanlığını yapan Pinto da Costa devrine son verdi.
Portekiz basınında yer alan haberlerde, Andre Villas-Boas'ın Pinto Da Costa'ya karşı yüzde 70'ten fazla oy alarak başkan seçildiği belirtildi.
Andre Villas-Boas istifa etmemesi halinde 2028'de yapılacak bir sonraki seçime kadar Porto'nun başkanlık görevini yürütecek.