Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah beyazlılarda sağ kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, karşılaşmanın 90. dakikasında penaltıdan attığı golle bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.

TAM 420 GÜN SONRA

Ghezzal, 420 gün sonra Süper Lig'de golle tanıştı. Cezayirli yıldız son golünü Ağustos 2022'de Alanyaspor maçında atmıştı. Uzun süren sakatlık dönemi sona erdikten sonra görev almaya başlayan Ghezzal, bu maça kadar Süper Lig'de 5, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 1 müsabakaya çıkmıştı. Tecrübeli oyuncu söz konusu maçlarda 261 dakika sahada kalarak 3 de asist yaptı. İstanbulspor karşısında 11'de sahaya çıkan Rachid Ghezzal, 90 dakika sahada kaldı.

Penaltı pozisyonu sırasında topu ilk olarak Cenk Tosun alsa da Tüpraş Stadı'ndaki taraftarların Ghezzal tezahüratı yapması sonrası A Milli santrfor, topu Cezayirli takım arkadaşına bıraktı ve yıldız kanat oyuncusu golü attı.