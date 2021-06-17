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Spor

43 yaşındaki Buffon, Parma'ya transfer oldu

İtalya'nın emektar kalecisi Gianluigi Buffon, Juventus ile olan sözleşmesinin bitmesinin ardından futbola başladığı kulüp olan İtalya İkinci Ligi (Serie B) takımlarından Parma'ya geri döndü.

AA17 Haziran 2021 Perşembe 16:37 - Güncelleme: 17 Haziran 2021 Perşembe 16:37
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İtalya'da geçen sezon sonunda Serie A'da küme düşen ve gelecek sezon Serie B'de mücadele edecek olan Parma takımı, sosyal medya hesaplarından paylaştığı "Süperman geri dönüyor" videosuyla, 43 yaşındaki file bekçisi Buffon'un transferini duyurdu.

Futbola Parma altyapısında başlayan Buffon, 1995-2001 yıllarında formasını giydiği sarı-lacivertli kulüple 1 UEFA Kupası (1998-1999), 1 İtalya Kupası (1998-99), 1 İtalya Süper Kupası (1999-2000) kazanma başarısı göstermişti.

Buffon, 2001 yazında Juventus'a transfer olmuştu.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, deneyimli kaleci Parma ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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