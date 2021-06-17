AA 17 Haziran 2021 Perşembe 16:37 - Güncelleme: 17 Haziran 2021 Perşembe 16:37

İtalya'da geçen sezon sonunda Serie A'da küme düşen ve gelecek sezon Serie B'de mücadele edecek olan Parma takımı, sosyal medya hesaplarından paylaştığı "Süperman geri dönüyor" videosuyla, 43 yaşındaki file bekçisi Buffon'un transferini duyurdu.

Futbola Parma altyapısında başlayan Buffon, 1995-2001 yıllarında formasını giydiği sarı-lacivertli kulüple 1 UEFA Kupası (1998-1999), 1 İtalya Kupası (1998-99), 1 İtalya Süper Kupası (1999-2000) kazanma başarısı göstermişti.

Buffon, 2001 yazında Juventus'a transfer olmuştu.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, deneyimli kaleci Parma ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.