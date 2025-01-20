İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2025 Pazartesi / 21 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,5887
  • EURO
    36,7218
  • ALTIN
    3093.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 443 gündür bileği bükülmüyor! Süper Lig'in iç saha lideri Göztepe
Spor

443 gündür bileği bükülmüyor! Süper Lig'in iç saha lideri Göztepe

Göztepe, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 10 iç saha maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik alarak topladığı 28 puanla bu alanda lider konumda yer alıyor.

IHA20 Ocak 2025 Pazartesi 10:12 - Güncelleme:
443 gündür bileği bükülmüyor! Süper Lig'in iç saha lideri Göztepe
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de sezonun etkili takımlarından birisi olan Göztepe, şu ana kadar iç sahada sergilediği performansla dikkat çekti. Gürsel Aksel Stadyumu'nda 2024-2025 döneminde 10 lig maçına çıkan sarı-kırmızılılar, bu süreçte 9 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken, henüz yenilgi yüzü görmedi. 28 puan toplamayı başaran İzmir ekibi, bu alanda Galatasaray'ı geride bırakarak ligin iç saha lideri oldu. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov da Antalyaspor maçında taraftarın önemine dikkat çekerek, "Taraftarlarımızın desteği gerçekten inanılmazdı. Oyuncularımız yorgun olmasına ve eksiklerimize rağmen, taraftarlarımız onlara müthiş bir motivasyon ve özgüven kattılar. Kendilerine gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.

443 GÜNDÜR EVİNDE KAYBETMİYOR

Teknik Direktör Stanimir Stoilov'dan sonra evinde iyi bir oyun sergileyen Göztepe, Gürsel Aksel'deki son yenilgisini Kokovic yönetiminde 1. Lig'de mücadele ettiği dönemde (4 Kasım 2023) Kocaelispor'a karşı almıştı. O günden itibaren taraftarının önünde oynadığı 21 lig maçında mağlubiyet üzüntüsü yaşamayan Göztepe, 17 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

Uzun bir süredir iç sahada seyircisini evine mutsuz göndermeyen sarı-kırmızılılar, 443 gündür taraftarının önünde kayıp yaşamadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.