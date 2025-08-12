Kocaelispor'da sakatlanan Wieteska 21'de kenara geldi. İlk yarı isabetli şut sayısı: Trabzon 0, Kocaelispor 2. Onuachu 444 gün sonra golüyle Trabzon'a döndü!

Yeni sezonu statta büyük coşkuyla açan Trabzonspor bu duyguyu ilk yarıda oyuna yansıtamadı. Ev sahibi ekip özellikle ilk 20 dakika tutuktu. On numara-sahte 9 gibi oynayan Nwakaeme ve forvetteki Onuachu ağır kaldı. Olaigbe uyum sorunu yaşarken Pina ise zamanlama hataları yaptı. Zubkov zaman zaman bencil davrandı. Fırtına'nın orta sahası sert değildi ama ligin yeni ekibi Kocaeli de zorlamayı pek denemedi. Bir tehlikeli atakta ise Uğurcan son derece konsantreydi. İkinci yarının başında Trabzonspor büyük takım kimliğini sahaya yansıttı. Kafa vuruşlarıyla sürekli zorlayan Paul Onuachu, 49'uncu dakikada istediğini yaptı. Golden sonra Bordo-Mavililer bu kez oyunu daha özgüvenli şekilde kontrol etti. Hücumda üretkenlik zayıftı ancak ligin yeni ekibi Kocaelispor da yanıt veremedi. Son 20 dakika ise geri çekilen Trabzon oldu. Ev sahibi ekip takım savunmasında geçen seneye göre daha diri geldi.