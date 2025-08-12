İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ağustos 2025 Salı / 18 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7222
  • EURO
    47,3784
  • ALTIN
    4387.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 444 gün sonra golle döndü! Onuachu Trabzonspor'a galibiyeti getirdi
Spor

444 gün sonra golle döndü! Onuachu Trabzonspor'a galibiyeti getirdi

Sezonu sahasında Kocaelispor maçıyla açan Trabzonspor ilk yarı beklentinin altında kaldı. İkinci yarının başında ise Onuachu attığı golle skoru belirleyen isim oldu ve bordo mavili ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı. İşte detaylar...

AKŞAM12 Ağustos 2025 Salı 08:54 - Güncelleme:
444 gün sonra golle döndü! Onuachu Trabzonspor'a galibiyeti getirdi
ABONE OL

Kocaelispor'da sakatlanan Wieteska 21'de kenara geldi. İlk yarı isabetli şut sayısı: Trabzon 0, Kocaelispor 2. Onuachu 444 gün sonra golüyle Trabzon'a döndü!

Yeni sezonu statta büyük coşkuyla açan Trabzonspor bu duyguyu ilk yarıda oyuna yansıtamadı. Ev sahibi ekip özellikle ilk 20 dakika tutuktu. On numara-sahte 9 gibi oynayan Nwakaeme ve forvetteki Onuachu ağır kaldı. Olaigbe uyum sorunu yaşarken Pina ise zamanlama hataları yaptı. Zubkov zaman zaman bencil davrandı. Fırtına'nın orta sahası sert değildi ama ligin yeni ekibi Kocaeli de zorlamayı pek denemedi. Bir tehlikeli atakta ise Uğurcan son derece konsantreydi. İkinci yarının başında Trabzonspor büyük takım kimliğini sahaya yansıttı. Kafa vuruşlarıyla sürekli zorlayan Paul Onuachu, 49'uncu dakikada istediğini yaptı. Golden sonra Bordo-Mavililer bu kez oyunu daha özgüvenli şekilde kontrol etti. Hücumda üretkenlik zayıftı ancak ligin yeni ekibi Kocaelispor da yanıt veremedi. Son 20 dakika ise geri çekilen Trabzon oldu. Ev sahibi ekip takım savunmasında geçen seneye göre daha diri geldi.

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.