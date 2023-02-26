Beşiktaş'ın Antalyaspor ile karşı karşıya geleceği maçın 11'leri belli oldu.

İLK 11'DEYDİ AMA YİNE SAKATLANDI

Siyah beyazlı ekipte Rachid Ghezzal, 4.5 ay sonra ilk 11'de yer almıştı. Ancak maç öncesi ısınmada sakatlanan Rachid Ghezzal'ın yerine Dele Alli ilk 11'e dahil edildi.

Rachid Ghezzal, yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon Beşiktaş formasıyla şu ana kadar sadece 6 lig maçında toplam 230 dakika görev yaptı. Cezayirli yıldız bu süreye 2 gol ve 1 asist sığdırdı.

Beşiktaş'ta ayrıca, Kevin N'Koudou Antalyaspor maçının kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı ilk 11'i:

Mert Günok, Valentin Rosier, Romain Saiss, Tayyip Talha Sanuç, Umut Meraş, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Nathan Redmond, Rachid Ghezzal, Jackson Muleka, Cenk Tosun.