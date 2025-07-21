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Spor

45 Salihli'nin yeni patronu Taner Eser

Manisa Süper Amatör Küme'nin yeni ekiplerinden 45 Salihli FSK'da teknik direktörlük görevine Taner Eser getirildi.

IHA21 Temmuz 2025 Pazartesi 16:33 - Güncelleme:
45 Salihli'nin yeni patronu Taner Eser
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Salihli'yi Manisa Süper Amatör Küme'de Salihli Belediyespor, 1984 Salihlispor ve Seyrantepespor ile birlikte temsil edecek olan 45 Salihli FSK, Teknik Direktör Taner Eser ile anlaşma sağladı.

Kulüp Başkanı İsmail Özcan ile yönetim kurulu üyelerinin katıldığı törenle Taner Eser, resmi sözleşmeye imza attı. Hedefi olan bir kulübe geldiğini ifade eden Eser, Salihli'yi Süper Amatör Küme'de en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

Öte yandan Eser'in yardımcılık görevini Abdurrahman Gündağ'ın yapacağı öğrenildi.

  • 45 Salihli FSK
  • Taner Eser
  • teknik direktör

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