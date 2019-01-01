4,5 ve 6 Ocak tarihinde oynanacak amatör maçlar ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör İşler Kurulu, Türkiye genelinde 4, 5 ve 6 Ocak'taki tüm amatör maçların oynanmayacağını ilan etti.

TFF'den yapılan açıklamada, "Son zamanlarda amatör futbol karşılaşmalarında artan şiddet ve yaşanılan üzücü olaylar nedeniyle, bu hafta 4, 5 ve 6 Ocak 2019 tarihlerinde Türkiye genelinde yapılacak tüm amatör müsabakalar, TFF Amatör İşler Kurulunun aldığı karar ile oynanmayacak." denildi.

İstanbul'da geçen hafta sonu Küçükköyspor ile Yıldırım Bosnaspor arasında oynanacak Süper Amatör Lig maçı öncesinde, 17 yaşındaki Küçükköyspor taraftarı Muhammed Yücel bıçaklanarak öldürülmüştü.