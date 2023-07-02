İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Temmuz 2023 Pazar / 14 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0451
  • EURO
    28,4526
  • ALTIN
    1597.99
  • BIST100
    5759.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 45 yaşındaki Gianluigi Buffon'a çılgın teklif
Spor

45 yaşındaki Gianluigi Buffon'a çılgın teklif

İtalya Serie B ekiplerinden Parma'da forma giyen İtalyan efsanevi kaleci Gianluigi Buffon için Suudi Arabistan Ligi'nden yıllık 30 milyon euroluk bir teklif geldi.

2 Temmuz 2023 Pazar 18:37 - Güncelleme:
45 yaşındaki Gianluigi Buffon'a çılgın teklif
ABONE OL

İtalya Serie B ekibi Parma'da forma giyen 45 yaşındaki file bekçisi Gianliugi Buffon'a Suudi Arabistan'dan ilgi var.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Bir Suudi Arabistan kulübü, Buffon için yıllık 30 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.

Buffon'un futbolu bırakmak, Parma'da devam etmek ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifi değerlendirmek gibi 3 seçeneği de düşündüğü belirtildi.

İKİNCİ İTALYAN OLABİLİR

Gianliugi Buffon, Suudi Arabistan'dan gelen teklifi kabul ederse Arabistan'da forma giymiş ikinci İtalyan olacak.

Daha önce 2019 yılında Al Hilal'e transfer olan Sebastian Giovinco, Suudi Arabistan'da forma giyen ilk İtalyan olmuştu.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Parma kalesini 19 karşılaşmada koruyan Buffon, kalesinde 24 gol görürken 5 maçta da kalesini gole kapattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.