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Spor

46. İstanbul Maratonu başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve iki kıta arasında koşulan dünyanın tek maratonu olan Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu başladı.

IHA3 Kasım 2024 Pazar 10:06 - Güncelleme:
46. İstanbul Maratonu başladı
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'Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu' unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından 'Gold Label' kategorisinde yer alan maraton, 46. kez gerçekleştiriliyor. İstanbul Maratonu, Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişinde metrobüs durağından başladı. Maratonun startını, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Türkiye Milli Paralimpik Komite Başkanı Murat Aksu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, İstanbul Gençlik ve Spor Müdürü Muhittin Özbay, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ve Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur verdi.

Organizasyonda 42 kilometre koşacak olan sporcular, köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek, sahil yolunu izleyerek Beşiktaş Tüpraş Stadı'nı ve Dolmabahçe sarayını geçecek. Meclisi Mebusan caddesi, Fındıklı, Tophane, Kemeraltı caddesi, Salı Pazarı ve Karaköy yolunu takip edecek olan atletler Galata köprüsüne ulaşacak. Köprüden Sirkeci yönüne dönecek sporcular, Kennedy caddesi üzerinden sahil yolunu izleyecek. Sirkeci, Cankurtaran, Kumkapı, Yenikapı, Yedikule, Zeytinburnu ve Bakırköy'den geçip Rauf Orbay caddesi takip edecek olan atletler Hava Harp Okulu araç tahliye kapısından dönüş alacak. Sahilden devam edecek olan sporcular Gülhane Parkı'nın içinden geçip Sultanahmet Cami'nin önünde yarışı bitirecek.

Yaklaşık 40 binin üzerinde kişinin katılım sağladığı organizasyonda, elit atletlerin yarışacağı Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nda 42 K'nın yanı sıra Halk Koşusu, 15 K Koşusu ve Kurumsal Koşu da yapılıyor.

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