47 yıl sonra gelen farklı mağlubiyet

Galatasaray, Avrupa kupalarında en farklı yenilgisi olan ve 1972-1973 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Alman ekibi Bayern Münih'e karşı aldığı 6-0'lık yenilgiyi 47 yıl sonra bu kez Real Madrid karşısında aldı.

Bu arada Galatasaray için 6 Kasım tarihi bir kez daha kulüp tarihine olumsuz bir şekilde damgasını vurdu.

Sarı kırmızılılar 6 Kasım 2002'de ligde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı 6-0 yenildikten sonra 6 Kasım 2019'da bu kez Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı 6-0'lık mağlubiyet aldı.

Diğer yandan Galatasaray takımı, Real Madrid'e karşı Santiago Bernabeu Stadı'nda oynadığı 4. maçtan da farklı yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray, Real Madrid'e 18 Mart 2001'de ve 3 Mart 2013'de 3-0, 27 Kasım 2011'de ise 4-1 yenilmişti.

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde sahasında oynadığı son 3 maçı kazanamayan Real Madrid bu seriyi Galatasaray galibiyetiyle bozdu.

Ayrıca Real Madrid formasıyla hat-trick yapan Rodrygo, Galatasaray karşısında 7. ve 14. dakikalarda attığı iki golle İspanya kulübünün tarihinde Avrupa kupalarında en kısa sürede art arda iki gol atan futbolcusu olarak adını tarihe yazdırdı.

Rodrygo ayrıca, Şampiyonlar Ligi tarihinde "mükemmel hat-trick" (sağ ayak, sol ayak, kafa) yapan en genç futbolcu oldu. Bu istatistik rekoru Rodrygo'dan önce Kylian Mbappe'ye aitti.

Real Madrid'in Fransız golcüsü Karim Benzema da Galatasaray maçında attığı iki golle eflatun beyaz formayla Avrupa kupalarında toplam gol sayısını 51'e çıkardı.

Benzema, Real Madrid tarihinde Cristiano Ronaldo ve Raul Gonzalez'in ardından Avrupa kupalarında en çok gol atan 3. futbolcu oldu.