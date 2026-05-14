  • 49 maçta 12 gol, 14 asist! Barış Alper Yılmaz'dan muhteşem performans
Spor

49 maçta 12 gol, 14 asist! Barış Alper Yılmaz'dan muhteşem performans

Galatasaray'ın bu sezonki şampiyonluğunda takımın kilit isimlerinden biri olan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz bu sezon çıktığı 49 resmi maçta 12 gol, 14 asiste imza attı.

TRT Spor14 Mayıs 2026 Perşembe 12:18 - Güncelleme:
Galatasaray'ın bu sezonki şampiyonluk yolculuğunda öne çıkan oyunculardan biri de Barış Alper Yılmaz oldu.

25 yaşındaki oyuncu , bu sezon ligde çıktığı 30 maçta 8 kez rakip fileleri havalandırırken, 12 de asist yaptı.

Milli futbolcu, tüm kulvarlarda ise 49 resmi maça çıkarken, toplam 12 gol ve 14 asiste imza attı.

Barış Alper Yılmaz, ayrıca teknik direktör Okan Buruk'un farklı bölgelerde değerlendirdiği oyuncular arasında yer aldı. Yıldız futbolcu, Osimhen'in sakatlık süreciyle Icardi'nin form düşüklüğü döneminde santrafor olarak da görev yaptı.

Galatasaray'da 5'inci sezonunu geçiren Barış Alper Yılmaz, takımıyla üst üste 4 kez lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.

