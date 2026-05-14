49 maçta 12 gol, 14 asist! Barış Alper Yılmaz'dan muhteşem performans

Galatasaray'ın bu sezonki şampiyonluk yolculuğunda öne çıkan oyunculardan biri de Barış Alper Yılmaz oldu.

25 yaşındaki oyuncu , bu sezon ligde çıktığı 30 maçta 8 kez rakip fileleri havalandırırken, 12 de asist yaptı.

Milli futbolcu, tüm kulvarlarda ise 49 resmi maça çıkarken, toplam 12 gol ve 14 asiste imza attı.

Barış Alper Yılmaz, ayrıca teknik direktör Okan Buruk'un farklı bölgelerde değerlendirdiği oyuncular arasında yer aldı. Yıldız futbolcu, Osimhen'in sakatlık süreciyle Icardi'nin form düşüklüğü döneminde santrafor olarak da görev yaptı.

Galatasaray'da 5'inci sezonunu geçiren Barış Alper Yılmaz, takımıyla üst üste 4 kez lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.