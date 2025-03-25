5 aydır boşta olan Ryan Kent'e MLS kancası

Fenerbahçe ile yollarını ayırdığı Ekim 2024'ten bu yana boşta olan Ryan Kent'in takım arayışları sürüyor.

Fenerbahçe'den 5 ay önce ayrılan İngiliz futbolcu, bonservisi elinde olmasına rağmen ara transfer dönemini de herhangi bir takımla anlaşmadan geçirmişti.

Ancak 28 yaşındaki kanat oyuncusunun şu sıralar sürpriz bir kulüple görüşme halinde olduğu ileri sürüldü.

Sounder at Heart'ta yer alan haber göre; Ryan Kent, MLS takımı Seattle Sounders ile temasta.

ABD kulübünün, Kent ile sezonun geri kalanı için mukavele imzalamak istediği, sözleşmede 2025-2026 sezonu için de opsiyonel bir madde bulunacağı kaydedildi.

Haberde taraflar arasındaki görüşmelerin ileri düzeyde sürdüğü de belirtildi.