5 büyük ligde şampiyonluğunu ilan eden son takım Arsenal

Avrupa'nın 5 büyük liginde 2025-2026 sezonu tamamlandı.

Arsenal'ın yanı sıra Almanya'da (Bundesliga) Bayern Münih, Fransa'da (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), İspanya'da (LaLiga) Barcelona, İtalya'da (Serie A) ise Inter, şampiyonluk ipini göğüsledi.

İNGİLTERE'DE ŞAMPİYON ARSENAL

Premier Lig'de Arsenal, sezonu 85 puanla zirvede bitirerek 22 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşadı.

Sezonun son iki haftasında Burnley'yi 1-0 ve Crystal Palace'ı 2-1 mağlup ederek hata yapmayan Arsenal, mutlu sona ulaştı.

Manchester City, deplasmanda Bournemouth ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk şansını 37. haftada yitirdi. Manchester ekibi, İspanyol teknik direktör Josep Guardiola'nın takımın başında son kez yer aldığı ligin son haftasında ise evinde Aston Villa'ya 2-1 yenildi.

Son haftanın öne çıkan maçında Altay Bayındır'ı kadrosuna bulunduran Manchester United, Ferdi Kadıoğlu'nun forma giydiği Brighton'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Sunderland'e 2-1 yenilen Chelsea ise Avrupa kupalarının dışında kaldı.

Ligde Arsenal ve Manchester City'nin dışında ilk 5'e giren diğer takımlar Manchester United, Aston Villa ve Liverpool, Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Bournemouth 6'ncı, Sunderland 7'nci olarak UEFA Avrupa Ligi'ne, Brighton 8'inci sıradan UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

Wolverhampton ve Burnley'nin ardından ligden düşen son takım, West Ham United oldu.

INTER SEZONU BERABERLİKLE BİTİRDİ

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği şampiyon Inter, 87 puan topladığı Serie A'nın son haftasında Bologna ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı.

Zeki Çelik'in mücadele ettiği Roma, deplasmanda Hellas Verona'yı 2-0 yendi.

Sezonun sürpriz takımı Como, Cremonese'ye konuk olduğu mücadeleyi 4-1 kazandı.

Milan ve Kenan Yıldız'ın görev yaptığı Juventus, son hafta puan kaybederek Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldı.

Inter'in ardından sezonu ilk 4'te tamamlayan Napoli, Roma ve Como, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Bu 4 takımın arkasında sıralanan Milan ve Juventus Avrupa Ligi, Atalanta ise Konferans Ligi bileti aldı.

Pisa ve Hellas Verona'dan sonra lige veda eden üçüncü takım Cremonese oldu.

BARCELONA MAĞLUBİYETLE KAPATTI

LaLiga'da sezonu 94 puanla bitiren şampiyon Barcelona, son hafta konuk olduğu Valencia'ya 3-1 yenildi.

Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, evinde Athletic Bilbao'yu 4-2'lik skorla geçti.

Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid ve Real Betis'in Şampiyonlar Ligi'ne kaldığı LaLiga'da Celta Vigo ve Real Sociedad Avrupa Ligi, Getafe ise Konferans Ligi bileti elde etti.

Real Oviedo'nun ardından Girona ve Mallorca, ligden düştü.

PSG SON MAÇINI KAYBETTİ

Ligue 1'de 76 puanla şampiyon olan PSG, derbide konuk olduğu Paris'e 2-1 yenildi.

Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille, son hafta ağırladığı Auxerre'e 2-0 kaybetti.

PSG, Lens, Lille, Olimpik Lyon'un Şampiyonlar Ligi'ne katılacağı ligde Olimpik Marsilya ve Rennes Avrupa Ligi, Monaco ise Konferans Ligi kotası elde etti.

Metz ve Nantes'ın küme düştüğü ligde gelecek sezon mücadele edecek son takım, Nice ile Saint-Etienne arasındaki play-out maçlarından sonra belli olacak.

Bayern Münih'in 89 puanla şampiyon olduğu Bundesliga'da ise sezon 16 Mayıs'ta oynanan karşılaşmalarla sona ermişti.