12 Ocak 2026 Pazartesi
  5 büyük maçta 1 galibiyet! Okan Buruk'un derbi performansı tartışılmaya başlandı
Spor

5 büyük maçta 1 galibiyet! Okan Buruk'un derbi performansı tartışılmaya başlandı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyon olduğu 3 sezonda ezeli rakiplerine karşı oynadığı 22 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Ancak bu sezon Okan Buruk 5 büyük maçta sadece 1 galibiyet alabildi. İşte detaylar...

12 Ocak 2026 Pazartesi 09:20
5 büyük maçta 1 galibiyet! Okan Buruk'un derbi performansı tartışılmaya başlandı
Turkcell Süper Kupa'yı etkisiz bir oyunla ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray'da, Teknik Direktör Okan Buruk'un bu sezonki derbi performansı tartışılmaya başlandı. Geçmiş üç sezonda rakiplerine nefes aldırmayan Buruk, bu sezon çıktığı 5 büyük maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Geride kalan 3 sezonda F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı oynadığı maçlarda %68'lik galibiyet oranı yakalayan Buruk, 2025- 26 sezonunda bu oranı yüzde 20'ye kadar düşürdü.

BERABERLİK SERİSİNE DÖNÜŞTÜ

Süper Lig'de Beşiktaş ve Trabzonspor ile evinde berabere kalan, deplasmanda Fenerbahçe ile yenişemeyen Sarı-Kırmızılılar; Süper Kupa'da da istediği performansı sergileyemedi. Yarı finalde eksik kadroya sahip olan Trabzonspor'u 4-1 ile geçen Buruk'un öğrencileri, finalde ise ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-0 boyun eğdi. 2025-26 sezonunda derbi maçları, başarılı teknik adam için adeta bir "beraberlikler serisine" dönüştü. Buruk, ezeli rakiplerine karşı bu sezon 3 beraberlik elde etti.

3 SEZONDA KENDİNİ KANITLAMIŞTI

Okan Buruk, 2022-23 sezonunda takımı devraldığında F.Bahçe'yi her iki maçta da 3-0 mağlup ederek rüştünü ispat etmişti. O sezon üç büyüklerle oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı. 2023-24 sezonunda bu istikrarı korumayı başaran ve Beşiktaş ile Trabzonspor'u her iki maçta da deviren Aslan, derbi karnesini 7 maçta 5 galibiyetle süsledi. 2024-25 sezonunda ise 9 büyük maçın 6'sını kazanarak kariyerinin en yoğun ve başarılı "derbi trafiğini" yönetti.

