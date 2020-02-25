İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1352
  • EURO
    6,6669
  • ALTIN
    326.604
  • BIST100
    115524
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta tarihi operasyon! 5 futbolcu eşyalarını topladı
Spor

Beşiktaş'ta tarihi operasyon! 5 futbolcu eşyalarını topladı

Sergen Yalçın yabancılardan Boateng, Ruiz ve N'Koudou'yu takımda tutacak. Boyd, Elneny, Diaby, Karius ve Lens gidecek. Vida ve Ljajic ise iyi bir rakam verilirse satılacak.

25 Şubat 2020 Salı11:55 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 11:56

Beşiktaş'ta köklü değişiklik... Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan Kartal'da gelecek sezon için çalışmalara erken başlandı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yöneticilerle yaptığı değerlendirmede yabancı oyunculardan Boateng dışındakilerin çoğu gidecek.

Boyd, Elneny, Diaby, Karius ve Lens gelecek sezonun kadrosunda düşünülmüyor. Ruiz ve N'Koudou ise kalacak. Adem Ljajic ve Vida ise iyi bir teklif gelmesi durumunda gözden çıkarılacak.

BOATENG'LE YOLA DEVAM

Beşiktaş 3 maçta gösterdiği performans nedeniyle Boateng'i takımda tutacak. Bu oyuncunun bonservisi alınacak.

(Takvim)

İsrail askerlerinden Filistinli şehidin naaşına insanlık dışı uygulama

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hafter yargılanacak! Mal varlıklarına el konulacak
Hafter yargılanacak! Mal varlıklarına el konulacak

Hafter yargılanacak! Mal varlıklarına el konulacak

Yerli zırhlı, rejimin Rus tankını 'devirdi'
Yerli zırhlı, rejimin Rus tankını 'devirdi'

Yerli zırhlı, rejimin Rus tankını 'devirdi'

Türkiye'yi hedef aldılar
Türkiye'yi hedef aldılar

Türkiye'yi hedef aldılar

İthalatı yasaklandı
İthalatı yasaklandı

İthalatı yasaklandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.