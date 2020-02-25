25 Şubat 2020 Salı11:55 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 11:56

Beşiktaş'ta köklü değişiklik... Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan Kartal'da gelecek sezon için çalışmalara erken başlandı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yöneticilerle yaptığı değerlendirmede yabancı oyunculardan Boateng dışındakilerin çoğu gidecek.

Boyd, Elneny, Diaby, Karius ve Lens gelecek sezonun kadrosunda düşünülmüyor. Ruiz ve N'Koudou ise kalacak. Adem Ljajic ve Vida ise iyi bir teklif gelmesi durumunda gözden çıkarılacak.

BOATENG'LE YOLA DEVAM

Beşiktaş 3 maçta gösterdiği performans nedeniyle Boateng'i takımda tutacak. Bu oyuncunun bonservisi alınacak.

(Takvim)