17 Ağustos 2025 Pazar
Spor

5 gollü maçı Athletic Bilbao kazandı

İspanya La Liga'nın açılış maçında Athletic Bilbao, Sevilla'yı konuk etti. Estadio de San Mames Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.

17 Ağustos 2025 Pazar 23:18
5 gollü maçı Athletic Bilbao kazandı
İspanya La Liga'nın açılış maçında Athletic Bilbao, Sevilla'yı konuk etti.

Estadio de San Mames Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.

Athletic Bilbao, 36. dakikada penaltıdan vuruşundan Nico Williams'ın golüyle öne geçti. 43. dakikada Maroan Sannadi farkı ikiye çıkararak ilk yarının skorunu belirledi.

İkinci yarıda geri dönüş arayan Sevilla, 60. dakikada Dodi Lukebakio ile farkı bire indirdi. 72. dakikada ise Lucien Agoume sahneye çıkarak durumu 2-2'ye getirdi. Ancak 81. dakikada Robert Navarro'nun golüyle Athletic Bilbao yeniden öne geçti ve mücadele 3-2 sona erdi.

