23 Eylül 2025 Salı
Spor

5 gollü maçı Napoli kazandı

İtalya Serie A'nın 4. hafta karşılaşmasında Napoli, sahasında ligin yeni ekibi Pisa'yı ağırladı. Stadio Diego Armando Maradona'da oynanan karşılaşmayı Napoli 3-2 kazandı.

23 Eylül 2025 Salı 01:00
5 gollü maçı Napoli kazandı
İtalya Serie A'nın 4. hafta karşılaşmasında Napoli, sahasında ligin yeni ekibi Pisa'yı ağırladı.

Stadio Diego Armando Maradona'da oynanan karşılaşmayı Napoli 3-2 kazandı.

Mavi-beyazlılar, ilk yarıyı Billy Gilmour'un 39. dakikada attığı golle önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Pisa, 60. dakikada Mbala N'Zola'nın penaltıdan kaydettiği golle eşitliği yakaladı. Beraberlik golünü kalesinde gören Napoli, hızlı bir reaksiyon göstererek 73. dakikada Leonardo Spinazzola ve 82. dakikada Lorenzo Lucca'nın golleriyle üstünlüğü ele geçirdi. Deplasman ekibinde Lorran'ın 90. dakikada attığı gol mağlubiyeti önlemeye yetmedi ve Napoli sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte 12 puana yükselen Napoli, 4. haftayı lider olarak tamamladı. Pisa ise 1 puanla küme düşme hattında yer aldı.

Ev sahibi ekibi gelecek hafta Milan'a konuk olurken, Pisa evinde Fiorentina'yı ağırlayacak.

