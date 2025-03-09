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Spor

5 gollü maçı Samsunspor kazandı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Samsunspor, evinde Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Haber Merkezi9 Mart 2025 Pazar 18:12 - Güncelleme:
5 gollü maçı Samsunspor kazandı
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Samsunspor, evinde Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Süper Lig'in 27. haftasında Samsunspor, sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip Samsunspor 3-2'lik skorla kazandı.

Samsunspor, 5 ve 11. dakikalarda Soner Aydoğdu'nun golleriyle 2-0'ı buldu. Adana Demirspor, Salih Kavrazlı'nın 31. dakikada attığı golle soyunma odasına 2-1'lik skorla gitti.

Samsunspor, 62. dakikada Emre Kılınç'ın attığı golle farkı yeniden ikiye çıkardı ve durum 3-1 oldu. Adana Demirspor, Tayfun Aydoğan'ın 80. dakikada attığı golle durumu 3-2'ye getirdi.

Maçta başka gol olmadı ve Samsunspor, evinde Adana Demirspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

Bu sonucun ardından Samsunspor, 50 puana yükseldi. Adana Demirspor'un ligdeki puanı -2.

Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor, Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor, gelecek haftayı BAY geçecek ve ardından Sivasspor'a konuk olacak.

KADIN TARAFTARLAR ÜCRETSİZ İZLEDİ

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak kadın taraftarlar, karşılaşmayı kale arkası tribünlerden ücretsiz olarak izledi.

Futbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun" pankartıyla sahaya çıktı.

Samsunsporlu futbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dikkati çekmek amacıyla maçta mor forma giydi.

Tribünlerde yer yer boşluklar göze çarparken az sayıda Adana Demirspor taraftarı da Samsunspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

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